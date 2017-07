Adelaida Goldman, jefa del servicio de emergencias del hospital, manifestó en diálogo con LU5 que la familia llegó a la guardia por sus propios ante la continuidad de algunos síntomas.

“Tenían cefaleas, mareos y algunos estaban con vómitos, muy frecuentes en la intoxicación con monóxido”, indicó. Ante esa situación, la madre decidió pedir ayuda y avisó a un familiar. Sin embargo, no llamaron al número de emergencia y se movilizaron por sus propios medios.

“Lo llamativo y lo que nos tiene que alertar eran que no tenían una estufa a leña, ni habían prendido las hornallas de la cocina, sino que tenían un calefactor de tiro balanceado, pero no tenía ventilación”, explicó Goldman.

Además, el artefacto tenía un vidrio roto, lo que posibilitó el consumo del oxígeno del ambiente y la emisión de monóxido de carbono. Tras el episodio, la familia realizó la denuncia en Camuzzi para la revisión del calefactor y desde el hospital activaron el protocolo provincial.

Síntomas

Los síntomas que se presentan cuando se produce una intoxicación con monóxido de carbono son: dolor de cabeza, mareos, visión borrosa, zumbidos en los oídos, dificultad para concentrarse, convulsiones, desmayo, dolor de pecho, falta de aire, dificultad para respirar, náuseas, vómitos, dolor abdominal, debilidad/dolor muscular.

Recomendaciones

Se recomienda tener ventilación permanente en cada ambiente calefaccionado, instalar estufas de tiro balanceado, evitar las infrarrojas, catalíticas y braseros.

En caso de usar estufas y braseros apagarlos siempre antes de irse a dormir, no arrojar al fuego plásticos, goma o metales, no instalar calefones o termotanques en el baño o espacios mal ventilados, controlar anualmente los artefactos por gasista matriculado, no encender motores a combustión en lugares cerrados y no calentar su hogar con el horno o las hornallas.

Ante cualquier emergencia llamar al 107