Para Inés, el jueves de la semana pasada empezó su calvario al recibir el llamado de un vecino preguntándole si ella había mandado a instalar un colectivo sobre su terreno.

"Yo no estoy viviendo aún ahí. Tenemos una base hecha de 9 por 12 metros sobre un terreno de 15 por 30 metros que nos fue usurpado la semana pasada por una familia que nos amenazó a mí y a mi marido", relató Inés.

Dijo que se trata de colectivo que no tiene rueda ni ha estado en funcionamiento, que aparentemente fue colocado con una grúa.

"Nos quitaron el alambrado que teníamos en el frente, pusieron unos alambres sueltos, no había nadie a la vista y cuando nosotros entramos con el auto, nos dijeron que nos retiráramos y que podríamos haber atropellado a alguna criatura. Nosotros tenemos los papeles que dan cuenta que somos los dueños del terreno, pero no les importó, una tal Jenifer dijo que hasta que la Municipalidad no le diera un terreno no se iba a mover de ahí ni con una orden de desalojo", relató Inés.

plottier.jpg Gentileza

Aseguró que la mujer está junto a su madre y dos nenes, pero que también había unos tres hombres que fueron los que amenazaron con sacarlo a los tiros a su marido.

"Al parecer es una familia del barrio San Lorenzo de Neuquén, que en otra oportunidad ya le habían dado un terreno", agregó la damnificada.

Aclaró que radicó ese mismo jueves una denuncia en la comisaría séptima de Plottier y posteriormente hizo lo propio en una fiscalía capitalina.

E incluso sostuvo que el intendente de la vecina localidad, Andrés Peressini, estaba al tanto de la situación.

"Ayer fuimos con mi marido y unos tres jóvenes lo cercaron y lo amenazaron de sacarlo a los tiros de nuestra tierra. Esta mujer llamada Jenifer dice que es mamá soltera pero no está sola. Los vecinos vieron y escucharon las amenazas y están muy asustados. Juntaron firmas para que se vayan y nos restituyan el terreno", concluyó.