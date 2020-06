Una imagen puede ser letal

Aveces una imagen no vale más que mil palabras. Justamente, dispara mil palabras. La polémica que se armó en torno a las fotos y audios viralizados desde Villa La Angostura en la visita del presidente Alberto Fernández generaron la indignación en buena parte de la sociedad que se hizo varias preguntas. En algunas de ellas se podía ver a funcionarios sin barbijo y, en apariencia, no respetando el distanciamiento social. Pero la imagen es sólo un recorte de lo que sucedió. El gobierno nacional aclaró en un comunicado que la comitiva presidencial que fue a la ciudad cordillerana no era tan grande, a pesar de las críticas de los vecinos, que aseguraron que hubo una cena en un restorán a la vista de mucha gente. Es sabido que a los políticos les gusta subir fotos y mucho más cuando se trata de tener la imagen al lado del Presidente. Durante la previa al ingreso del Salón de Convenciones en La Angostura se pudo ver a varios funcionarios de tercera y cuarta línea “chapeando” para poder ingresar y evitar los controles que fueron muy estrictos. Se pasaban de a grupos de a cinco personas, las sillas estaban distanciadas y hubo un estricto control para que todos usen barbijos. Hubo una foto colectiva que mostró a intendentes y diputados neuquinos sin los barbijos pero distanciados. Fue en un salón aparte. Y fue esa fotografía y las selfies finales en el discurso de Fernández las que causaron una indignación en base a una extensa viralización en las redes sociales. Desde adentro no se vivió como un hecho desproporcionado, ya que durante la espera del discurso todos permanecía en sus sillas y distanciados, con el tapabocas obligatorio. Pero una imagen incorrecta puede ser letal.