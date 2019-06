Una joven denunció que la violó un empleado de Las Palmas dentro del boliche

Así, recién alrededor de las 18 de este domingo, la joven fue trasladada nuevamente a la comisaría, donde aguardaba su madre y su amigo, donde finalmente radicó la denuncia policial por lo ocurrido dentro del boliche bailable, ubicado en calle Primeros Pobladores al 2000, en el sector de la cabina del locutor.

“Asistimos a Las Palmas todos los sábados y jamás nos pasó nada. En un momento de la noche nos separamos, no sé cuánto tiempo y cuando volví a encontrarla estaba llorando. No me quería contar nada. Le insistí, la acompañé al baño, pero ella se quería ir. En medio del llanto, me dijo que uno de los locutores del boliche abusó de ella”, explicó un amigo de la joven a LMN con quien había salido el sábado a la noche.

Además, el joven resaltó que “este muchacho hace varios fines de semana que le manda saludo por el micrófono, pero no la conoce. Él la invitó a subir a cabina, pero los de seguridad no la dejaron entrar. Un rato después bajó el locutor, la agarró de la muñeca y la subió. La llevó a un lugar apartado de la cabina del DJ, completamente oscuro y que no se escuchaba nada por la música”, relató.

Por su parte, la mamá confió que al despertarse este domingo y ver que su hija no había regresado, se preocupó. “´Ya estamos yendo´, me dijo, pero no venían y en eso me llamó la mamá del amigo de mi hija porque tampoco había regresado”, expresó la mamá, quien, tras enterarse de lo sucedido, se fue hasta la puerta del boliche.

“La tenían en una habitación en una camilla porque estaba en una crisis nerviosa”, sostuvo la madre y aclaró que una policía la acompañó hasta el hospital y le contó cómo era el protocolo a llevar adelante en este tipo de casos.

Además, contó que una vez que su hija volvió a la comisaría, pudo radicar la denuncia. “Mi hija dijo que la violó. Mañana vamos a ir a fiscalía”, sentenció la madre.