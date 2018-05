La "laguna" está ubicada en un terreno perteneciente a un barrio privado, atrás del barrio Los Notros. Según explicó Víctor, un vecino del barrio Urbanización Bosch, se encontró con ese paisaje cuando salió a correr por esa zona. Hace unos 15 días, según relató aLMN, unas máquinas trabajaron allí e hicieron limpieza en el lugar, por lo que intuye que eso fue lo que provocó la rotura de un caño.

Tal como se observa en el video, el agua sale permanentemente como si fuera una canilla y la zona está totalmente inundada.

"Está en una zona oculta porque es un loteo privado, pero es agua potable. Son millones de litros que se están derramando", aseguró Víctor, quien además realizó el reclamo correspondiente al Epas.

Y aseguró: "Esta mañana temprano llamé a la parte de emergencias, pero no fue nadie ni me llamaron. Me tomaron el número de reclamo".

