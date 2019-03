“Me llamaron diciéndome que mi hijo se había caído jugando. Cuando llegué al lugar me contaron cómo fue el accidente, pero no me hicieron firmar ningún acta y no habían llamado al seguro para ver la lesión del golpazo que tenía en la cabeza", explicó la mujer.

Y agregó: "Siendo un nene de 1 año y 10 meses, con su cabeza en desarrollo, tenés que llamar al seguro médico como parte del protocolo”.

denuncia2.jpg

Eso no fue lo peor. Es que la maestra que estaba a cargo del pequeño se había ido de la institución y el niño fue llevado a otra sala, con otra seño y otros compañeros.

“Lo encontré en un rincón llorando, cuando anteriormente me había dicho que estaba jugando en otra sala”, señaló Valeria y continuó diciendo que, llena de indignación, se llevó a su hijo inmediatamente a una guardia para que sea revisado: “Lo llevé a la salita de mi barrio y lo vio primero un enfermero, porque debido a la hora no lo podía atender un pediatra. Yo sólo quería saber si el nene se había caído por la escalera, porque en el jardín hay dos”.

denuncia3.jpg

El drama no terminó ahí. Es que al llegar a su casa y al cambiarle el pañal a su hijo descubrió que el niño tenía irritada la zona de los genitales y el muslo interno derecho.

“Es la segunda vez que me lo entregan así. Durante su segunda semana en el jardín, el nene llega con un pañal ‘pasado’. No lo habían cambiado en toda la mañana y se terminó rajando en la butaca del auto, cuando lo fui a sentar. Los tres pañales que yo había mandado en su mochila estaban intactos”, relató a LMN.

Según explicó la denunciante, este viernes tendrá una reunión con las autoridades del jardín, para que le den explicaciones sobre lo acontecido.

Por último, Valeria habló de otra situación que le provocó enojo. Hace una semana, el pequeño tuvo broncoespasmo. “Ellos no te permiten llevarlo cuando está con virus, por lo que faltó tres días. Cuando volvió a clases, ya habían cambiado de seño varias veces, por lo que le tuve que explicar a las docentes que mi hijo estaba saliendo de un cuadro de broncoespasmo y que había que cuidarlo. Ella me dijo que me quedara tranquila”, describió la mamá y siguió contando: “Cuando lo voy a buscar este último martes, el nene estaba durmiendo en el piso. Estaba completamente helado. Había un solo colchón de cuna en el que estaba durmiendo otro nene y mi nene tenía parte de la cabeza apoyada en el colchón y el resto en el piso. Busqué algún referente en ese momento para hablar de lo que había pasado, pero en ese horario ya no hay nadie”.

“Me cuesta un montón tener doble turno y tener que dejar a mi hijo en un lugar así, porque lamentablemente tengo que trabajar y darle de comer. Hicimos un sacrificio enorme para entrar al jardín porque me cobraron 15 mil pesos para que ingresara y el día que lo vi tirado en el piso de me dio mucha impotencia. ¿Por qué tiene que dormir en el piso si él tiene su cama? Si nosotros nos rompemos para darle lo mejor”, finalizó Valeria.

LEÉ MÁS

Una adolescente denunció que la quisieron raptar y hay temor en Cipolletti

En un operativo de tránsito capturaron a un prófugo y dieron con una desaparecida