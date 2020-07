Una madre lanzó a su hijo desde un balcón en llamas

Blanks, de 28 años, dijo en una entrevista con el canal de televisión ABC7 que estaba en la casa de un amigo cuando escuchó gritos afuera. Sin dudarlo, salió corriendo descalzo, sin siquiera ponerse sus zapatos. "Fue todo instintivo. No tuve tiempo de pensar, solo reaccioné", recordó el hombre. "Vi a otro muchacho parado ahí, listo para atrapar al chico, pero no parecía que fuera a hacerlo, así que me puse delante de él", dijo el ex deportista.

Según explicó, en ese momento el nene "giró en el aire como una hélice". "Hice lo mejor que pude. Su cabeza aterrizó perfectamente en mi codo. Su tobillo se torció cuando caí al piso", agregó. Luego, Blanks abrazó al nene mientras gritaba y le repetía que "todo iba a estar bien, que todo iba a estar bien". Una vecina acercó una sábana húmeda para aliviar las quemaduras del pequeño.

El héroe, un ex marine, rescató los valores que le inculcaron: "Definitivamente puedo dar crédito al Cuerpo de Marines por inculcarme este buen entrenamiento para salvar una vida. No me veo como un héroe. Una persona capacitada para hacer mi trabajo está capacitada para proteger a las personas".

La hija de la mujer fue rescatada por otro buen samaritano que logró romper la puerta y sacarla de la casa en medio del fuego. Pero la madre de ambos niños no llegó a salir. Blanks rechazó los elogios y afirmó que la verdadera heroína fue Rachel, que "hizo el último sacrificio para salvar a sus hijos".

El incendio que generaron unos fuegos artificiales en una vivienda de Harrisburg (EE.UU.), pudo cobrarse la vida de sus inquilinos de no ser porque su perra les despertó. Las llamas quemaron con rapidez un camión, el garaje y el ático de una residencia y se extendieron a una casa vecina, donde hubieran provocado víctimas de no haber intervenido Macie, que saltó sobre la cama donde dormía su dueña para despertarla. Sarah Bohner contó que su perra insistió hasta que se levantó para comprobar qué asustaba a su mascota, vio la casa vecina en llamas y eso les salvó la vida.