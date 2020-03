Una maestra ejemplar: Daniela usa silla de ruedas y fue distinguida por su lucha

Daniela nació con tres diagnósticos muy complejos que fueron minando sus ganas de caminar. Pero las múltiples operaciones, tratamientos médicos y medicaciones no lograron torcer el destino. "Yo ya estoy adaptada a la silla, es como una parte mía. En toda mi vida no pude o no puedo hacer muchas cosas o tal vez me cuesta un poco más que al común de la gente, pero gracias a Dios hago una vida lo más activa posible", cuenta.

Lo que le ha dado reconocimiento en su localidad y en todo el norte neuquino es su carisma y temperamento para defender sus derechos y los de todas las personas que sufren discapacidad. Ocupa desde hace tres años una consejería en el COPRODIS. "Desde mi lugar trato cada vez que tengo la posibilidad de visibilizar todas nuestras historias, todas nuestras dificultades y barreras que encontramos en el camino y también aportar ideas, sugerencias y proyectos para que nuestras vidas sean prácticamente iguales a las de todos", comenta.

A partir de su lucha, este año ha sido convocada por el municipio de Taquimilán para que se pueda crear un Área de Discapacidad. "Desde mi trabajo en el COPRODIS puedo decir que en nuestra localidad (incluyendo los parajes de Tres Chorros, Trailatue y Naunauco) son alrededor de 33 personas que presentan algún tipo de discapacidad, motriz o madurativa. Por mí, por ellos y por todos seguirá mi lucha desde este lugar", contó.

Daniela, comparte sus días con su papá y su hermana Carina y su pequeño sobrino Matheo: "Ellos son fundamentales en mi vida. Son mi energía y mi aliento de todos los días para continuar mi lucha y la de todos los demás". La joven, al borde de la emoción, recordó a su madre fallecida. "Ella hasta su último aliento hizo todo por mí, fue mi voz y mi piernas por muchos años. Hoy la extrañamos demasiado y nos hace mucha falta. Su pérdida fue un golpe terrible para todos", cuenta. En honor a ella y a toda su familia, Daniela le ha da comienzo a un nuevo sueño: comenzará a cursar en Chos Malal su carrera de maestra de jardín de infantes.

