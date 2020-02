¡Maestro! Defensor goleador del Rojo quiere ser docente

Llegó este año, proveniente de Cipolletti, para aportar al Rojo en la faz defensiva como marcador central, pero sorprendentemente es el máximo anotador en el equipo que dirige Guillermo Doglioli con dos festejos de cabeza ante Rincón y Unión de Allen. "No me imaginaba ser el goleador del equipo. Si sé de mis condiciones del juego aéreo y sabía que iba a marcar varios goles porque en Cipo lo he hecho en varias ocasiones. Siempre mi fuerte fue el cabezazo. Suelo practicarlo pero la clave está en el convencimiento y en ir a buscar la pelota", destacó.

Justamente en este tipo de torneos donde los partidos son muy parejos y no suele haber tanta diferencia en el marcador, la pelota parada suele ser una gran vía para llegar al gol. "Son campeonatos donde un córner o un tiro libre te puede definir el partido, tanto a favor como en contra", reconoció el futbolista que mida 1,82 metros.

Pero más allá del fútbol, Sánchez tiene otra gran pasión: la docencia. Está estudiando en el en el Instituto Superior de Formación Docente N°9 de Centenario para ser docente de primaria.

"En realidad quería ser profesor de Educación Física, pero no me daban los horarios para ir a entrenar. Luego mi mamá me recomendó maestro de primaria (porque ella es profe de plástica) y decidí arrancar a cursar en el turno noche, de 18:30 a 23:30, para no tener inconvenientes", explicó.

El tiempo de cursada y las diferentes prácticas que realizó durante estos dos primeros años de carrera fue lo que convenció a Sánchez de que ser maestro era lo suyo. "A la hora de las prácticas, todos me brindaron un amor incondicional y vi realidades muy distintas. Hoy, es mi meta tanto como el fútbol", blanqueó con pasión.

Este marcador central de apenas 20 años tiene en claro que es lo que más le gusta de ser docente. "Me genera una apertura a las distintas culturas que hay en la zona y saber entenderlas y poder ayudar, brindando herramientas como por ejemplo la alfabetización, que para algunas es algo normal, pero para la mayoría de las personas no", analizó. A dos años de egresar, asegura que no es complicado convivir entre el fútbol y la docencia. "Mucho más difícil es llevar adelante a una familia con labores mucho más esforzadas. Yo me siento un afortunado", concluyó.

Con la victoria en Allen del domingo, Independiente se ubicó en posición expectante en la zona 3, después de empatar como local ante Rincón y caer de visitante con La Amistad.

"Nosotros salimos a todas las canchas a ganar", adelantó, más allá de que el próximo compromiso en tierras petroleras será muy complejo ante el líder. que le marcó cinco a los cipoleños y se cortó solo en lo más alto.

