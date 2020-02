Campaña para que Panchito conozca a Tevez se hizo viral

Y pensar que, como cuenta el popular Mojarra, la admirable iniciativa surgió de manera espontánea. Casi sin proponérselo. Y se hizo una bola gigante, una onda expansiva que hizo que Boca empiece a prestarle atención a la noble causa. "Estábamos comiendo un asado en el club con el plantel y Panchito. Antes él había estado hablando mucho de Boca y entonces le pregunté, ¿‘te puedo filmar un poquito’? Pero hasta ahí no tenía intención de nada. Después de la filmación se puso a llorar, no me esperaba semejante fanatismo. Creo que filmé la peor parte, porque la más emotiva no se ve (risas). Ahí sí fue cuando me dije, ¿por qué no subirlo a Twitter? Arrobé a 4 o a 5 personas y ya lleva más de 400 retuits y me explota el telefóno, no puedo creer la repercusión que tuvo", contó Lea.