Hace unos diez días la madre ratificó la denuncia ante la Justicia luego de que la presentara en la escuela donde concurren las nenas de 8 y 9 años. La causa está en etapa de investigación.

"Mi cuñado le confesó a mi marido y a mí que había abusado de mis hijas", contó al portal RSM, la madre de las nenas.

Según explicó la mujer, las pequeñas quedaron al cuidado de su tía y el esposo porque ella estaba internada en la capital neuquina tras una complicación con un parto gemelar. A fines el año pasado una de las nenas le dijo: "A la casa de ese violador no quiero ir", luego de negarse a ir a la casa de los tíos.

"No lo podía creer", recordó la mamá. Una vez que pudieron tener frente a frente a la tía y su esposo, el hombre habría admitido: "Sí, es verdad lo que cuentan las nenas".

La mamá aseguró: "Lo peor de todo no es que lo hizo alcoholizado ni nada por el estilo, se aprovechó de mis hijas cuando las acostaba o las despertaba para ir a la escuela".

Además, agregó que fue la reacción de una de las nenas en la escuela lo que motivó que radicara la denuncia. "Me costó mucho, la fiscal me explicó cómo se tratan estas cosas. Ahora me pesa mucho no haber hecho nada antes por mis hijas, la verdad es que tengo mucho odio", añadió.