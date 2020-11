Una mamá pide que su hijo repita porque "no aprendió nada" este año

La mamá relató a LM Neuquén que ella trabaja como mucama en un consultorio médico, que no cerró ni un día desde la declaración de la pandemia del coronavirus, y que por tal motivo no pudo enseñar los contenidos enviados por la docente de su grado.

Además, Mónica relató que al comienzo de esta situación le pidió a la maestra que grabara videos explicando los contenidos pero le respondió que “no tenía internet y no podía hacerlo”.

escuela 348.jpg La escuela 348 de Neuquén.

“Tomás no entendió lo que se le pedía en los cuadernillos, por eso le dije que iba a tratar de que vuelva a hacer 7° grado. Yo le pedí a la docente que lo tomaran como que abandonó el año para poder volver anotarlo pero me dicen que no se puede”, indicó la mamá quien además consideró que es “justo” que su hijo tenga los contenidos completos.

Su situación no es la única, si bien las familias que tienen esta posición no se agruparon, Mónica aseguró que en la escuela le comentaron que hay varios padres más que piden lo mismo.

“En este momento la maestra me bombardea con las inscripciones para el secundario y yo quiero que haga séptimo. No quiero que pierda otro año más”, afirmó.

El Consejo Provincial de Educación (CPE) tomó resoluciones durante este año que implican un trabajo en bloque con los años siguientes. Al comienzo del próximo año los docentes tendrán que repetir contenidos para luego meterse en los propios del año cursado.

Pero esta situación no parece satisfacer a esta mamá que quiere que su hijo vaya de modo presencial a la escuela para completar la primaria. "Creo que mandar fotocopias por WhatsApp no es una forma de dar clases. Ni siquiera usaron zoom. A mi hijo le cuesta la escuela, necesita que lo sigan y este año no fue así por eso pido que no pase por obligación”, concluyó.