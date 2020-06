Una mañana con movimiento en Vaca Muerta

Este movimiento pone en alerta a la actividad petrolera, ya que a principios de junio, por una serie de sismos, la empresa Shell Argentina suspendió la actividad en Bajada de Añelo, una de sus áreas con objetivo en Vaca Muerta.

Hasta el momento no existe una vinculación entre las fracturas y los sismos, y no una serie de monitoreos previos que puedan ayudar a demostrarlo. Como si fuera poco, aún no se conocen la información que han logrado recabar los sismógrafos instalados en Sauzal Bonito y el propio Añelo.

En este sentido, el diputado Carlos Sánchez (Unión Popular) presentó un proyecto para pedirle a la subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos de la provincia dar a conocer la información y datos que obtuvieron con los sismógrafos utilizados por las empresas que operan en la zona. Además, también consultó si cuentan con protocolos de trabajo ante los eventos sísmicos y los potenciales riesgos para la central hidroeléctrica de Planicie Banderita.

En el caso de Añelo, el sismógrafo está en la parte céntrica de la localidad, en un lugar alto, seguro, y que cuenta con conectividad de calidad, mientras que en Sauzal Bonito se instaló en dentro del ejido urbano.