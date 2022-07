Una moto la atropelló al intentar cruzar la ex Ruta 22

De acuerdo a las primeras informaciones, teniendo en cuenta que no hubo testigos presenciales, pero por la altura de dónde se produjo el impacto, la mujer habría intentado cruzar la Avenida en un sector no habilitado para hacerlo. Sin embargo, Hucha adelantó que todo es materia de investigación y hasta no tener el informe final de las pericias accidentológicas no se puede determinar a ciencia cierta la dinámica del siniestro.

Por otro lado, respecto al conductor detalló que tenía alguna documentación irregular, por lo que se le secuestró la moto por doble motivo; esto es, la falta de ciertos documentos reglamentarios para circular y porque debe ser peritado el vehículo en el marco del choque.

Además, se conoce que sobre la ex Ruta 22 y calle O`Connor hay algunas cámaras urbanas, que serán peritadas a fin de poder tener registro de lo sucedido.