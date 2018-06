Una muerta y heridos por falsa cadena de Whatsapp

“No se dejen llevar por los mensajes falsos o los rumores en las redes sociales y no ataquen a nadie basándose en sospechas”, pidió la policía estatal en un comunicado. En los últimos años se registraron incidentes similares en el país, con rumores difundidos a través de Whatsapp que terminaron provocando linchamientos. El martes, en la ciudad de Ahemdabad, un centenar de personas atacó a una mendiga de unos 45 años, Shantadevi Nath, y a otras tres mujeres a las que acusaban de ser miembros de las bandas de traficantes descritas en los mensajes. “La muchedumbre empezó a dar puñetazos y patadas a las cuatro mujeres. Algunos incluso les pegaron con bastones y les tiraron del pelo, lo que provocó heridas graves a Shantadevi y de menor gravedad a las otras tres”, dijo el responsable de la Policía, JA Rathwa. Shantadevi Nath murió poco después en el hospital.

En la ciudad de Surat, en el mismo estado, una muchedumbre mayoritariamente formada por hombres obligó a una mujer de 45 años y al bebé que llevaba a ir a la comisaría, acusándola de haber secuestrado a la niña, quien en realidad era su hija. “Las dos fueron llevadas a la comisaría, donde quedó claro que eran madre e hija y que estaban en la ciudad para un evento familiar”, indicó un responsable de la Policía.

El fenómeno de los rumores en India se ha visto acelerado por el uso masivo de aplicaciones como Whatsapp, propiedad de Facebook, que tiene más de 200 millones de usuarios activos mensuales en India, un país de 1250 millones de habitantes.

Mentira: “La policía debe usar todas las plataformas para desmentir”, dice la web Media Nama.

Un flagelo muy difícil de solucionar

“Todo el mundo utiliza Whatsapp y actualmente es la mejor plataforma para difundir noticias falsas porque la internet móvil no cuesta casi nada y todo el mundo en India tiene acceso a los celulares”, dijo Pankaj Jain, de la web especializada SMHoaxSlayer. Jency Jacob, de la organización BOOM, dijo: “Culpar a la tecnología no es lo mejor. La gente no confía en los políticos ni en el sistema judicial por lo que cuando se amplían los rumores sobre secuestros de niños provocan linchamientos. Es un problema social complejo y Whatsapp y las demás redes sociales amplifican el mensaje”.