Una mujer casi se prende fuego en Casa de Gobierno

Todo pasó en escasos minutos. En la esquina de La Rioja y Roca, un grupo de empleados de Desarrollo Social realizaba una protesta. Entre ellos, apareció una mujer con un bidón lleno de nafta, quien se paró en medio de la calle y se roció.

“No se acerquen porque me prendo fuego. No doy más, no doy más”, gritó la mujer, quien había llegado a la ciudad junto a otra desempleada y sus dos hijos menores.

Un vecino de la Casa de Gobierno describió que la situación fue muy “tensa” ya que la mujer se veía muy “desequilibrada”. “Los policías actuaron muy rápido, uno de ellos pudo sostenerla de atrás y sacarle el encendedor”, describió.

Carolina Romero, amiga de la señora contó que ambas son parte de las 15 mujeres que el 8 de marzo pasado cortaron la ruta en San Patricio del Chañar. De esa medida “salió un compromiso de trabajo en Techint a través de la UOCRA y el Ministerio de Trabajo”, contó la mujer.

Romero describió que su amiga es madre de cinco hijos y viuda hace poco tiempo, por lo que necesita trabajo con urgencia. Sin embargo, ayer le dijeron que no podía entrar porque figura en el Veraz.

Tensión en la Muni de El Chañar: una mujer quiso prenderse fuego en reclamo laboral