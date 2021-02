Una mujer fue hospitalizada tras un brutal ataque de su ex pareja

Una mujer del barrio Gregorio Álvarez llamó en la madrugada de este martes al Comando Radioeléctrico para solicitar la presencia de personal policial. En un evidente estado de angustia y nerviosismo, informó que acababa de ser agredida físicamente por su ex pareja , quien la atacó con un destornillador, provocándole heridas en diferentes partes del cuerpo.

A simple vista, los efectivos policiales constataron heridas en el brazo, antebrazo y tórax de la mujer. Unos instantes más tarde llegó al lugar personal del SIEN, que trasladó rápidamente a la víctima al hospital Horacio Heller, donde recibió curaciones médicas y permaneció unas horas en observación. Alrededor de las 10, le dieron el alta médica y de ahí se dirigió a la Comisaría 21 para ratificar la denuncia contra su ex pareja por haberla atacado con un destornillador y haberle provocado varias heridas.

Comisaria 21 del Melipal La mujer ratificó la denuncia en la Comisaría 21 del barrio Melipal. Pablo Godoy

Desde el hospital Heller informaron que las lesiones sufridas por la mujer fueron, por fortuna, superficiales.

LM Neuquén pudo constatar que la víctima ya había realizado denuncias contra su ex pareja por violencia de género. Los ataques, como el que tuvo lugar en la madrugada de este martes, eran moneda corriente. Aparentemente, también se habían dispuesto medidas cautelares para evitar este tipo de situaciones, pero en en este caso no fueron efectivas. Del violento, por el momento, no se sabe nada. Escapó y nadie más lo vio.

Su estado de salud hoy es bueno, pero el miedo de la mujer persiste. Hace tiempo que viene padeciendo este tipo de situaciones y no cesan. Hoy se salvó, las heridas fueron superficiales.