Una mujer policía denunció a un superior por acoso

A principios de año, la oficial con 13 años en la Policía del Neuquén fue trasladada a una comisaría del oeste neuquino. Pasaron unos meses cuando comenzó a recibir tratos diferentes que la incomodaron en su lugar de trabajo. Según consta en la denuncia, le agarraba la mano cada vez que le daba un mate, le decía que tenía “lindo pelo”, la saludaba con besos de manera exagerada y le decía que el uniforme le quedaba “pintado”. Ante estas situaciones, la oficial le solicitó al subcomisario, con 17 años de servicio, que no le faltara el respeto y también habló con el jefe de la unidad sobre la situación. Sin embargo, el remedio fue peor que la enfermedad, ya que tras hablar con ellos, el denunciado empezó a subestimarla, incluso delante de sus compañeros de trabajo. Por ejemplo, le decía que hiciera tareas que a ella no le correspondían o que si no se sentía capacitada para hacer tal o cual cosa se la delegara a su suboficial.

La gota que colmó la paciencia de la víctima fue hace un mes, cuando el subcomisario se burló de ella al decirle que ni su marido la defendería de lo que ella lo acusaba. Estalló en una crisis de nervios, llamó por teléfono a su superior y le informó que lo denunciaría penalmente. Y así fue. La mujer se presentó ante Asuntos Internos y en fiscalía para denunciar los acosos laboral y sexual recibidos por parte del subcomisario. Es la segunda vez que el hombre es denunciado por acoso laboral. El hecho es investigado por la fuerza y por la Justicia.

Víctima

La junta médica le indicó reposo

Actualmente la oficial está con reposo psicológico hasta noviembre por un cuadro nervioso y con signos depresivos, tal como refirió la junta médica de la Policía, que le retiró el arma reglamentaria.

San Martín: silencio oficial por el acoso a una agente

San martín de los andes

Durante los últimos días otra mujer policía que se desempeña como cabo en la Comisaría N° 23 de San Martín de los Andes denunció a un suboficial, compañero de trabajo, por acoso sexual.

El portal de noticias Realidad Sanmartinense y efectivos policiales bajo reserva confirmaron el hecho. La joven policía que trabaja en esa dependencia desde hace tres años habría sido abordada por su compañero de trabajo. El acoso se habría producido en la casa del suboficial, adonde habrían concurrido tras convencerla de descansar tras una guardia.

De acuerdo con la información del medio local, a pesar de que la joven se habría negado en un principio a ingresar a la vivienda, accedió a quedarse luego de la insistencia de su compañero de trabajo.

La policía denunció que, al quedarse dormida, el suboficial se abalanzó sobre ella intentando abordarla sexualmente. En principio, la mujer realizó la denuncia administrativa en Asuntos Internos, pero hasta el momento se desconoce si lo hará en el fuero penal. El suboficial acusado presentó una licencia médica por siete días, mientras que a la joven autoridades policiales le habrían “aconsejado” tomarse una licencia. Desde Jefatura no brindaron información.