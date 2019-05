Una nena de 2 años murió al chupar el cargador del celu

Todo sucedió en la ciudad de Jahangirabad, mientras la criatura se encontraba en la casa de su abuela, según informó el diario local The Times of India. Al parecer, un familiar de la niña estaba cargando su teléfono celular y, una vez completada la carga, lo desconectó, pero sin desenchufar del toma corriente el cargador. Luego, la pequeña se metió en la boca uno de los extremos, que al entrar en contacto con la saliva, provocó la fatal descarga de corriente. Hasta el momento, la Policía local cree que fue un accidente, por lo que no se inició investigación.