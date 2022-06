Una nena perdió a su gallina y la recuperó gracias a un dibujo

Clarita es una apasionado de los animales. Tiene ocho años y cursa el tercer grado en Junín de los Andes. Si bien no le gusta dibujar, se empeñó en retratar a su gallina Blanquita lo más exacta posible para poder hallarla. El ave se había perdido y la quería recuperar lo antes posible ante de que terminara en la panza de un gato o de un perro.

Si bien el hecho tuvo lugar a principio de mayo, hasta el día de hoy la familia recibe mensajes de alegría por haber hallado a la gallina de Clarita. Locuaz y consciente de los peligros que tuvo que sortear su animal, la pequeña todavía no puede creer que la haya podido recuperar sana y salva.

“No me gusta dibujar mucho, pensé en otra cosa y se me ocurrió hacer un cartel. La hice lo más real posible. Yo pensé en la gallina, traté de recordar cómo era”, contó Clari, como le dicen en su casa, sus padres Ana y Leandro y su hermanito Gregorio.

A punto de ir al Colegio Ceferino Namuncurá, la nena recordó que en ese momento estaba angustiada por el devenir del ave de corral. “La extrañaba, tenía miedo que esté en la panza de un gato o de un perro”, admitió.

Dice que como tenía mucho miedo por su animal, “quería hacer algo rápido para que no se muera porque corría tanto peligro en la calle”, agregó.

Su padre Leandro contó que la gallina se perdió un jueves por la tarde cuando estaba tratando escapar de un gato, mientras la otra gallina que tienen se quedó en el gallinero que le armó el abuelo. “No la vimos, mi nena se puso mal y empezó a hacer dibujos para poder encontrarla. La idea surgió de ella, es amante de los animales. A la gente le agarró mucha ternura porque la gallina es igual a sus dibujos”, aseguró.

Clarita- nena- gallina- Junín.jpg

Estuvo toda una noche haciendo dibujos. Decidida, los empezó a pegar por todos lados. Había preparado unos cuantos para llevarlos el lunes la escuela, pero un llamado le dio una chispa de esperanza.

“El domingo a la madrugada me llamó una señora que había visto publicada en el Facebook de otra persona. Me dijo que vio el dibujo de Clari y que había una gallina en un terreno a unos 70 metros de casa”, relató el papá.

Ese lunes fueron temprano los dos algo incrédulos que pudiera haber sobrevivido a tantos peligros. “Yo pensé que no era ella, cómo va a hacer ella. Vimos que era negra, pero no veíamos las manchitas blancas. Papá no la podía agarrar porque estaba muy asustada, andaba a los saltitos”, dijo Clari.

Su padre recordó que la vieron a la gallina oscura, pero con manchas blancas en su cogote, de ahí el nombre elegido por la familia. “La vimos ahí, distante a unas 4 ó 5 casas en ese terreno y el encuentro fue entre emotivo y gracioso también, por lo difícil que atrapar a una gallina”, asegura Leandro.

Clarita- nena- gallina- Junín 3.jpg

A las gallinas se le sumó un gallo blanco, al que denominaron Claudio, que es muy grande y que se encarga de cuidarlas. Como estuvo nevando durante estos días ni asomaron la cabeza del gallinero.

“No pensé que iba a tener tanta repercusión. Mucha gente escribía comentarios, se entristeció con su pérdida y se alegró con su hallazgo. Fue muy emotivo. Cuando apareció tuve que comentar que había aparecido y se volvió de nuevo viral en Junín”, dijoel papá.

Y agregó: “Se hizo famosa la gallina, fue muy gracioso. Gracias a esa repercusión obtuvimos el gallo. Nadie tenía fe. Pero ahí está la esperanza de los niños, de se pueden conseguir cosas”.