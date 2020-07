Una nigeriana embarazada le cortó el pene a su esposo

En ese país africano la poligamia es legal y según medios locales, la mujer, Halima Umar, no soportaba el hecho de que su marido, Aliyu Umar, se haya casado de vuelta. Lo curioso es que el nuevo matrimonio del muchacho había ocurrido hace tres años. Aunque lo sabía desde hace tiempo, la atacante no lo soportó. En diálogo con el diario Nigerian Tribune, el hermano del mutilado, Usman Umar, acusó a la agresora de haber drogado primero a Aliyu para que no opusiera resistencia durante la mutilación y dijo que la pareja discutía con frecuencia desde que el hombre había formado otra familia. Al parecer, esa sensación de odio de la mujer aumentó con el paso de los meses de gestación del bebé que venía en camino, que será el primer hijo de la conflictiva pareja.