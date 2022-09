Una nueva esperanza para los pacientes con ELA

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una de las enfermedades más incapacitantes del mundo: la patología que degenera las células nerviosas y que reduce la funcionalidad de los músculos que están conectados es uno de los grandes misterios de la ciencia, ya que aún no se han dilucidado los motivos por los cuales se desata en el organismo. De todos modos, un grupo de investigadores provenientes de la Universidad de Washington impulsaron un fármaco que logró reducir los signos moleculares de la afección y frenar, aunque de forma parcial, su progreso. Sin embargo, el novedoso tratamiento, que fue probado en el marco de los ensayos clínicos de Fase III, solo es eficaz en uno de los subtipos más raros y poco comunes de la ELA.

Los participantes elegidos en el estudio histórico, que fue publicado en la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine, portan una serie de mutaciones en un gen llamado SOD1, que crean una versión del mismo nombre que conduce a la enfermedad. El medicamento, conocido como tofersen, fue efectivo para disminuir los niveles de dicho fragmento de ADN y también hizo lo propio con un marcador molecular de daño neurológico.