Una ONG asiste a chicos del oeste mal alimentados

La ONG no necesita salir a buscar a las familias cuyos pibes tienen problemas de nutrición; estas llegan solas a las instalaciones, donde un equipo interdisciplinario ayuda a las madres a revertir, hasta donde sea posible, los problemas ocasionados por una alimentación inadecuada.

“Casos de desnutrición hasta ahora no estamos tratando, pero eso no quiere decir que no existan en los barrios del oeste”, asegura la coordinadora del Centro de Operación Neuquén de CONIN, Verónica Junje.

Atención

Actualmente, con un equipo estable de 14 personas, atienden a 37 niños que llegaron con desnutrición leve o problemas de talla. Estos últimos casos son irreversibles, pero los profesionales y especialistas de la ONG procuran trabajar para que sus efectos no profundicen las complicaciones de cuadros de este tipo.

La ONG consiguió la franquicia CONIN para Neuquén capital en 2014, y desde entonces ha tratado a más de 200 niños con problemas de nutrición, a sus hermanitos y a las madres, verdaderas aliadas del programa para revertir o morigerar las consecuencias de una mala alimentación.

Junje asegura que se trata de familias que viven con muchas carencias y vulnerabilidad. “El panorama en el oeste es complejo y siempre encontramos los niños con quienes trabajar”, explicó.

“Ahora es más visible la problemática, porque otros sectores (públicos y privados) los derivan, así empezamos a trabajar de una manera focalizada”, detalló.

Los barrios más complejos para la ONG son Hipódromo, Almafuerte, Los Hornos, Los Hornitos y Las Flores.

“Los casos más comunes son los de malnutrición o desnutrición leve, obesidad y sobrepeso. Todo eso es porque en las familias no hay una dieta básica equilibrada. Lo que vemos es que hay carencias para acceder a una dieta equilibrada por exceso o déficit y eso tiene que ver con la situación de pobreza en la que viven”, sostiene Junje.

--> Problemas opuestos en una misma familia

La ONG CONIN Neuquén observó en este tiempo de trabajo que en una misma familia con varios hermanitos, alguno de ellos puede tener un cuadro de desnutrición leve y otro sufrir sobrepeso.

Para recibir contención, la ONG primero establece un diagnóstico preciso de cada caso en particular y luego proyecta un plan de acción.

Posteriormente, cuando son admitidos, también se hace un lugar a los hermanitos de los niños que ingresan, y, desde luego, también a sus madres.

Los especialistas de CONIN trabajan codo a codo con las madres. Mientras sus hijos son atendidos, las mamás reciben talleres de cocina y preparación de alimentos, todo en el marco de un programa destinado a educarlas en estos menesteres.

También se ofrecen otros talleres relacionados con el aprendizaje de oficios, para que las madres puedan tener a mano herramientas con las cuales manejarse ante diferentes problemáticas.

Es que algunas de ellas llegan al centro CONIN con situaciones domésticas graves, en los que abundan la violencia, el abandono o las adicciones, y encarar la crianza de los niños en un contexto de ese tipo es muy complicado.