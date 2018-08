Una ONG los denunció por violar a una perrita

Fueron los vecinos los que alertaron a esta ONG que cuida de los derechos de los animales que ahora, además de haber puesto a resguardo a la perrita, están intentando judicializar el tema para llevar a la cárcel a estos degenerados, entre los que se encontraba el dueño de Canela. “Un grupo de animalistas y autoridades del Ayuntamiento de Othón P. Blanco lograron rescatar a la perra que había sido abusada sexualmente por al menos ocho personas en la colonia Centro de Chetumal. La asociación protectora de caninos presentó una denuncia ante la Fiscalía General, y aseguran que como este caso hay muchos más, sobre todo en los sitios donde hay indigentes y alcohólicos”, señala una pedido en la plataforma Change.org, en la que se intenta juntar firmas para hacer que los responsables terminen en un juicio.

Cárcel: Una ONG protectora de los animales quiere llevar a este grupo de hombres a juicio.

El artículo 34 de la Ley de Protección y Bienestar animal de Quintana Roo contempla que los actos de perversión sexual o conductas anormales efectuados por un ser humano a un animal se consideran “acto de crueldad y maltrato que debe ser sancionado”. Sin embargo, activistas denunciaron que vacíos legales no permiten la aplicación de la justicia.

Dos veterinarios certificaron que Canela había sido abusada sexualmente en distintas ocasiones y la persona que reportó el caso en la página de Facebook del Voluntariado del CAC, que opera en Quintana Roo, está dispuesta a declarar en el juicio. Este testigo afirma haber visto directamente el abuso en contra de la perra. “La perrita ha sido violada varias veces por el dueño y algunos de sus amigos. No es justo ser indiferentes a este tipo de situaciones y permitir que entre muchas cosas que ocurren a diario, suceda algo así. Las autoridades no hacen nada incluso después de presenciarlo pero nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados”, destaca una carta que circula en redes sociales. Canela sigue en tratamiento médico y está a la espera de dos cosas: justicia y un hogar.

“Un grupo de animalistas y autoridades de Othón P. Blanco lograron rescatar a la perra que fue abusada sexualmente. Aseguran que como este caso hay muchos”.Change.org. La ONG denunció el tema en un comunicado.