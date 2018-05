La mujer de 57 años afrontó un cáncer de útero y si bien es empleada municipal, hace un año que no puede pagar su alquiler por los altos costos que tuvo su tratamiento. Hoy está a punto del desalojo.

Graciela Navarrete hace años que está inscripta en el listado del Municipio para solicitar una vivienda social, pero aseguró que nunca tuvo respuesta.

“Estoy desesperada, el dueño de la vivienda que alquilo me dijo que va a vender la casa y que la necesita ya y que si no me voy me va hacer juicio de desalojo”, explicó Graciela a LM Neuquén. Mañana alrededor de las 10 comenzará la travesía.

Navarrete tiene cinco hijos, quienes no están de acuerdo con que haga esta caminata. “Yo no quiero ser una carga para ellos, quiero que me ayuden con una casa para poder seguir trabajando”, aseguró.

“Cuando me enteré lo de mi cáncer se me vino el mundo abajo, de a poco salí adelante. Pero quedé muy mal económicamente y necesito que el Gobierno me ayuda con un lugar donde ir a vivir”, relató.

Durante el festejo del aniversario de Plaza Huincul, la mujer se presentó en el desfile con un cartel de reclamo, pero no pudo llegar hasta Gutiérrez, sino hasta su secretaria. “La llamo desde entonces al número que me dio pero no obtengo respuesta, por eso voy a ir personalmente hasta la casa de Gobierno para que el gobernador me escuche en persona”, afirmó a LMN Graciela.

Los 104 kilómetros que separan Plaza Huincul de esta capital no serán tarea fácil para esta mujer que calcula que tardará más de una semana en llegar.

“No lo hable con mi médico, estuve haciendo controles, y necesito retirar una resonancia que me sale casi 1800 pesos el coseguro y no tengo la plata. Yo voy a caminar igual y espero que me escuchen”, concluyó.

