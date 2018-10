Una palista rusa elogió la atención en el hospital de Villa Pehuenia

View this post on Instagram

Что по больничным приключениям?♀️ Я не я, если не посетила местный госпиталь.. ⠀ Ну а вообще мне уже гораздо лучше ⠀ Медицина тут бесплатная, даже страховку не спросили♀️ хотя вокруг меня возились аж 5 врачей. Плюсом ко всему переводить с испанского на английский помогал кооператор с местного управления, причём он сам предложил съездить к врачу и помочь с покупкой лекарств. ⠀ Я, естественно, приятно удивлена от такого отношения к людям!