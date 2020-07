Una parte de los privados aún espera el aguinaldo

El pago del aguinaldo en el sector privado está atrapado entre dudas y voluntades, en el contexto de una feroz crisis en algunos rubros que casi no pudieron facturar durante la pandemia en Neuquén .

El 30 de junio venció el plazo legal para el pago del Sueldo Complementario Anual (SAC) y muchos sectores, como el petrolero, el gastronómico y el comercial, no lo pudieron cobrar en tiempo y forma, según informaron fuentes de los sectores a LM Neuquén.

El escenario del sector privado tiene un alto contraste con lo que suceden con los trabajadores del sector público y está relacionado con la previsibilidad y la incertidumbre. Si bien los estatales van a cobrar en tres veces, algunas pymes neuquinas no tienen expectativa de pagar, debido al contexto de quiebra en que se encuentran por la falta de facturación en esto tres meses y medio de pandemia.

El caso más complejo es el del sector hidrocarburífero, donde esperan en la semana que el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, que conduce Guillermo Pereyra, ultime negociaciones para que puedan cobrar nos 20 mil trabajadores de ese sector. Hay escenario, además, de retiros voluntarios en algunas empresas.

Negociación petrolera

Hasta ahora, se sabe que las negociaciones son intensas entre el gremio y las cámaras de empresas petroleras, aunque el pago podría ser en dos partes. Hace unos días llegaron a un acuerdo salarial, pero quedó pendiente el aguinaldo.

Uno de los sectores más castigados es el comercio, ya que en el primer mes de la pandemia casi no facturaron, salvo los de las grandes superficies, como los hipermercados, que pudieron comercializar productos esenciales y hasta los no esenciales en la pandemia en una misma superficie comercial.

Pero el sector gastronómico ha sido uno de los más golpeados. Con los bares y restorantes cerrados en buena parte de la primera etapa de la cuarentena y solo la opción de vender “para llevar”, la situación devino en la baja facturación.

Muchos tuvieron que pedir el ATP (Programa de Asistencia a la Trabajo y la Producción) de Nación para poder salvar el 40% de los salarios a través de ANSES.

Esta semana será clave en las definiciones de varios sectores.

-> El dispar impacto en algunos rubros comerciales incide en la facturación

La mitad de los comercios no podría pagar en Centenario

Un relevamiento que realizó la Cámara de Comercio entre 120 locales reveló que el 53,8% iba a tener dificultades para pagar y lo haría en cuotas. El 15,4% lo haría en tiempo y forma y el 30,8% no cumpliría plazos legales.

Algunos municipios pagan en una sola cuota

San Patricio del Chañar anunció que pagará hoy el medio aguinaldo a los 240 empleados que tiene. Lo hará en una sola cuota y sin ayuda. Pero el pago será sólo para empleados. Los funcionarios cobrarán el mes que viene de acuerdo a lo informado por el intendente Leandro Bertoya.

Los locales de los shoppings nunca pudieron abrir

Los comercios que están dentro de los shoppings nunca pudieron abrir en los 108 días de cuarentena. Si bien han pedido reuniones y armado protocolos, no alcanzaron a implementar la medida. Son los más perjudicados.

El take away no alcanzó para cubrir gastos para funcionar

La modalidad de venta para llevar, sin ingresar a los locales comerciales, no es suficiente para el repunte en las ventas de los comercios. Ahora, en la etapa más cerrada de la cuarentena, los que más sufren esta medida son los no esenciales, y están en desventaja para pagar aguinaldos.