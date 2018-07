"Anoche estaba a las 20 en calle Yrigoyen, entre Carlos H. Rodríguez y Juan B. Justo, con mi madre y llamé por la aplicación de Taxi Avenida y ni bien se detuvo en la calle, que es donde lo estaba esperando, el conductor del coche 058 encendió el reloj. Le dije que estaba prendido (señalando el reloj), le pedí que lo reinicie y me respondió que si no me gustaba que tomara otro", relató Vilma quien no se sorprendió la actitud porque aseguró que no fue la primera vez que le sucede.

Como no le pareció correcto opto por esperar otro que no se "avivara" y se tomó uno que pasaba por el lugar hacia su destino en el barrio Belgrano.

La mujer dijo que cuando se contactó con la base, aclaró que era una pasajera en silla de ruedas pero que a la hora de activar el reloj tarifario lo hizo antes de tiempo sin miramientos.

"Me van a llamar de Transporte, quiero que quede asentada la denuncia. No es la primera vez que me pasa", agregó indignada Vilma.