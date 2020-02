Una pelea entre borrachos terminó con un policía herido

Tras amenazar a los oficiales con “tirarle” su cabello encima, el hombre sacó un arma blanca e intentó apuñalar a uno de los efectivos en su rostro. El uniformado reaccionó rápidamente y logró interponer su antebrazo, por lo que terminó con un profundo corte.

El agresor y su hermano se dieron a la fuga en medio de la oscuridad, por lo que los oficiales no lograron atraparlo. En tanto, dado que el lugar no cuenta con sala de primeros auxilios y no hay comunicación radial ni telefónica, trasladaron inmediatamente al policía lesionado hasta el hospital de Aluminé.

