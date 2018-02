Entrevistada por Intrusos, la actriz se despachó contra el locutor y pidió que “le saquen el micrófono”. “Mis hijos no se merecen que hablen así de su madre. Soy una mina íntegra, de trabajo, solamente me ocupo de mi familia, de mi trabajo y de mis cosas. ¿Por qué me tengo que bancar que cualquier persona en cualquier momento me agreda de esa manera?”, planteó Florencia en diálogo con Jorge Rial.

Dura

La morocha aseguró que el tema excede a Caserta. “¿Cuántas veces me han atacado por lo mismo? Acá la discusión es otra. La discusión es qué se puede hacer con este tipo de personas que proceden de esta manera con un micrófono, siendo tan violetos, más cuando queremos construir una sociedad inclusiva, diversa… Hay que sacarles el micrófono. Así como pasa en los Estados Unidos con los acosadores: a Kevin Spacey lo separaron de House of Cards… Una persona así envenena a una sociedad que va encaminada hacia otra cosa, va hacia la libertad”, manifestó De la V.

Cerrando el polémico tema la actriz reflexionó: “Hay que tomar cartas en el asunto, pero de verdad. Hablamos de feminismos, de un montón de cosas, y esto también va de la mano”.