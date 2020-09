Una persona transmite el COVID-19 hasta 90 días después del alta

"Nuestras observaciones actualmente indican hasta 48 días, mientras que en el extranjero existen observaciones de hasta de 90 días", aseguró Anna Popova, la jefa de la entidad rusa, durante una sesión del comité ejecutivo de la Academia de las Ciencias de Rusia. La especialista también resaltó que la transmisión del patógeno podría ocurrir durante ese periodo incluso si la persona ya no manifiesta síntomas de la enfermedad. "Una persona asintomática, que se siente perfectamente y que tiene una sangre con todos los indicadores perfectos, sin embargo emite el virus desde la nariz", explicó.

De todas maneras, la científica no especificó cuáles son las probabilidades de que esa persona pueda infectar a los demás. Paralelamente, indicó que a día de hoy, los datos sobre el coronavirus no son suficientes y todavía no se conocen su patogénesis, es decir, el mecanismo del origen y evolución de la enfermedad; ni su mecanismo de impacto, sus consecuencias a largo plazo, la duración de la inmunidad o el nivel de inmunidad que garantiza la protección al virus.

En tanto, Popova destacó que El Centro Estatal Ruso Véktor de Investigación en Virología y Biotecnología, que está llevando adelante una vacuna contra el coronavirus, no registró mutaciones significativas del virus luego de estudiar 422 muestras.

"Cualquier cambio en el coronavirus puede llevar a la pérdida del control sobre este virus. Hoy en día, Véktor tiene 422 muestras aisladas de genoma completo, algunas de ellos representadas en una base de datos internacional. Hasta la fecha, no se encontraron cambios significativos en el genoma", subrayó. De esta manera, no hay indicios de que se "puedan conducir a cambios en el potencial epidemiológico" del COVID-19. La variante G del virus, "que tiene ciertas mutaciones", es la más extendida. "Suponemos que la mutación particular D615G en el gen S condiciona la aceleración de la transmisión del virus de persona a persona", sostuvo la experta aunque admitió que "hasta ahora es una suposición".

Efectos secundarios de la dosis

Según informó el ministro de Salud de Rusia, Mijail Murashko, un 14% de los voluntarios que participado en los ensayos clínicos posteriores al registro oficial de la vacuna Sputnik V sufrieron efectos secundarios como fiebre o dolor muscular. Igual, señaló que son síntomas previsibles y la dosis demostró una inmunogenicidad estable.

Un equipo de científicos de la Universidad de Pittsburgh, de Estados Unidos, encontró una molécula que "neutraliza completa y específicamente" al COVID-19.

El descubrimiento es el componente de anticuerpo contra el SARS-CoV-2 más pequeño hallado hasta la fecha y es utilizado para elaborar un fármaco conocido como Ab8. La biomolécula aislada es 10 veces más pequeña que un anticuerpo de tamaño completo y es "muy eficaz para prevenir y tratar la infección por SARS-CoV-2".