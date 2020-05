“Mi casa estaba acondicionada con gas natural, no rompí el caño sino que lo hicieron ellos. El nicho se retira por seguridad por la rotura de la cañería interna. Ese caño es de unos 50 metros hasta el acceso a la chacra. Entiendo que fue un accidente, pero me arruinaron la vida”, dijo Diego en diálogo con LU5.

El vecino señaló que el hecho tuvo lugar el pasado martes 19 y que debieron remover ese caño y reemplazarlo o repararlo de forma inmediata. “Tengo el informe de Camuzzi y va a llevar un tiempo, pero quién me responde humanamente a mí. Pasan los días, las noches y no sé si esperan que se enferme alguien de mi familia. Ayer estaba en un estado de desesperación, me angustia, no puedo seguir así”, aseguró el damnificado.

El hombre dijo que se levantan a las 5 de la mañana por el frío que se siente en la casa, dado las bajas temperaturas de los últimos días y que asistencia fue mínima.

"Nos trajeron una garrafa para pasar el día y leña, tuve que salir a pedir una salamandra. Además de unos caloventores que no se usaron porque saltaba la térmica. Cómo me voy a calefaccionar con una garrafa, no es una vecinal es la municipalidad de Neuquén”, se lamentó el hombre.

La familia pretende que les reparen lo más rápido posible la cañería afectada para obtener de nuevo el servicio de gas natural. “No tenemos para higienizarnos en plena pandemia, por lo menos que nos traigan cuatro garrafas, no pido nada extraordinario”, agregó.

Asistencia municipal

Desde el municipio capitalino indicaron que a la familia damnificada se le brindó asistencia desde el minuto cero de haber ocasionado la rotura del medidor.

“Estábamos trabajando en Valentina Sur, erradicando un microbasural con dos máquinas. En una chacra, que no se observa ninguna construcción, porque antes se saca una foto para pasar informe de los microbasurales erradicado, este nicho estaba debajo de esta montaña de basura y se realiza la rotura del medidor”, explicó a LU5 el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert.

Dijo que el personal municipal le informó sobre el hecho, se radica la denuncia en la comisaría de Valentina y se le avisa a la empresa para que accione el seguro. “Estaba cubierto de tierra y basura, eso impide la visión del maquinista, que no se imaginó que debajo había un medidor de gas. No hay nada que delimite que hay un medidor. De ninguna manera fue una intención de los maquinistas de hacer daño, lo que más se cuida es de este tipo de instalaciones”, aseguró el funcionario.

Dijo que efectivamente el medidor fue arrancado por la máquina y generó un daño aunque subrayó que no se trató de una mala maniobra.

“Desde el primer momento estuvimos tratando de subsanar la situación en la que quedaba la familia inquilina. Conseguimos una garrafa, se le ofreció un bono de gas para recargarla, nos ofrecimos para ir a recargarla. Nos solicitó cañerías para conectar salamandra, se le llevó caloventores”, agregó.

El funcionario dijo que seguramente demandará tiempo enmendar el problema. “Habían ido los gasistas, hoy se realizarán los trabajos para poner nicho nuevo con gasitas matriculados. Hoy le llevaremos un termo eléctrico. Lo que hicimos fue ofrecerle lo que podíamos para darle una solución rápida y nos dijeron que no tenían problema con los caloventores. Esa fue la solución más rápida”, añadió.

Pero lo que harán es remediar lo que rompió la máquina, arreglar nicho, hacer la prueba de hermeticidad, y que Camuzzi vuelva a reponer el gas en ese domicilio.

“El gas no es de un día para otro, hay que esperar que se asiente y que esté en condiciones para conectar a la boca de entrada. Se hará un pozo, el gasista inspeccionará la cañería, se hará la prueba y el trámite de conexión lo deberá hacer el propietario o el inquilino con el contrato. El lunes es feriado, recién lo podrá solucionar el martes”, cerró el funcionario.