Una tragedia que indigna: una mujer murió esperando la ambulancia

Los habitantes de Las Perlas se mostraron enojados tras la muerte de una vecina. La mujer se descompensó y la ambulancia , que debía viajar desde Cipolletti , no llegó a tiempo. Murió en un auto particular camino al hospital.

La lamentable situación pone al descubierto una vez más las complicaciones de los habitantes de Las Perlas para acceder al sistema sanitario, especialmente ante situaciones de emergencia. En el paraje se estima que ya viven alrededor de 20 mil personas y no hay médico en forma permanente.

Según denunciaron los vecinos, la mujer, de unos 40 años, se descompensó alrededor de las 23 del jueves en su domicilio. La familia alertó a la Policía y desde la Subcomisaría 82 llamaron al hospital cipoleño para pedir una ambulancia para su traslado, pero el vehículo estaba ocupado con otra diligencia.

"Desde el hospital de Cipolletti nos dijeron que la ambulancia estaba yendo por una solicitud de la Subcomisaría 79 de las 1200 Viviendas y que luego viajaba para Las Perlas. Un viaje normal sin tránsito demora alrededor de 30 minutos", comentó a LM Cipolletti el jefe de la Unidad 82, Alejandro Rivas.

Ante ese escenario, "el esposo de la mujer decidió subirla a un auto particular y trasladarla a un centro asistencial neuquino, pero murió en pleno viaje", detalló Rivas.

Se conoció que la mujer padecía un complejo cuadro de salud y que su asistencia no podía demorar.

Tras el lamentable suceso, los vecinos reiteraron el pedido para que la sala de atención médica que hay en Las Perlas esté disponible las 24 horas, además de que se les suministren los equipos requeridos y una unidad para el traslado de pacientes.

"La ambulancia que hay es una camioneta disfrazada que no sirve para trasladar pacientes porque no cuenta con los equipos. Solo la usan para transportar cajas y al personal sanitario que trabaja acá, pero vive en Cipolletti. Después de las 22 la salita cierra y no queda nadie hasta las 8 de la mañana", criticó Roque Sardá, uno de los referentes vecinales.

En el centro de salud del lugar se atienden las patologías agudas y crónicas con profesionales del hospital Pedro Moguillansky. El dispensario funciona como los centros de atención primaria, algo que no es suficiente para las necesidades de los habitantes de Las Perlas, distante a varios kilómetros del hospital de calle Naciones Unidas. Como en todos los ámbitos, la salud evidencia las carencias del sector, que forma parte de Cipolletti a pesar de la distancia. Sin un hospital acorde, ni a la distancia, ni a la población de Las Perlas, cada situación urgente se vuelve crítica.

Los vecinos vienen reclamando desde hace tiempo que al menos haya un médico las 24 horas para poder asistir a los vecinos y coordinar los traslados, sea al Moguillansky o a los hospitales neuquinos, más cercanos a Las Perlas.