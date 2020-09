Una transexual anarquista es candidata a ser sheriff

La mayoría de los votantes no conocía quién era DiMezzo, no sabían que era transexual, satanista y anarquista, ni siquiera sabían que, irónicamente, su frase de campaña electoral es "Fuck the Police" (A la mierda la policía). DiMezzo se autodenomina "alta sacerdotisa de la iglesia Satánica Reformada" y sostiene que no imaginaba el muy poco interés del electorado que al parecer no hace ni el mínimo esfuerzo por averiguar quién es la persona que figura en la papeleta y asegura que siempre ha sido sincera sobre ella misma.