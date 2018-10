La encuesta detectó, además, que en el conglomerado neuquino un 24,7 por ciento (1 de cada 4) de los niños de 4 a 9 años maneja el celular. Y, en la misma franja, el 40 por ciento navega con frecuencia por internet.

El uso de las nuevas tecnologías contrasta con el pizarrón y la tiza, que se usan como herramientas de enseñanza en las escuelas. Mientras que en el aula hacen garabatos para dominar la escritura, al llegar a casa manipulan el teclado con una destreza ganada desde antes de empezar el jardín de infantes.

Según la encuesta, entre los preadolescentes de 10 a 13 años, el uso de la computadora asciende al 50 por ciento. A esa edad, además, el 68 por ciento maneja el celular -dos de cada tres- y la misma proporción tiene acceso frecuente a internet.

Pero el salto más grande se produce al llegar al secundario. Entre los neuquinos de 14 a 19 años, el 59 por ciento está habituado a la computadora, lo que los convierte en el grupo etario con mayor uso de esta tecnología. También el 81 por ciento navega en internet y el 93 por ciento maneja un celular, una amplia mayoría.

La nueva generación de neuquinos se cría entre pantallas táctiles, videos en línea y conversaciones por chat. Y a los 18, cuando ingresan al mundo adulto, muchos tienen más de una década de experiencia con las computadoras.

En la franja de entre 4 y 9 años, los chicos usan más la tablet y la compu que el celular. Todo lo contrario ocurre entre los adolescentes neuquinos.

Son aplicaciones que se descargan de internet y permiten configurar los contenidos accesibles a los chicos en el celular, la tablet o la computadora. También hay paquetes de antivirus con la opción.

Implica ayudar a los niños a elegir la privacidad de fotos y contenido en redes sociales, enseñarles que lo que está público puede caer en manos de cualquiera e indagar con ellos en un perfil antes de agregarlo como contacto.

Hay páginas y redes sociales con versiones infantiles que filtran el contenido para una edad determinada. Algunas conocidas son “Youtube Kids”, “Messenger Kids” o “Netflix Kids”.

Los abuelos se prenden al celular con ganas

El último sondeo sobre el uso de tecnologías de la información derribó el mito de que los adultos mayores no se animan al mundo virtual. La encuesta demostró que en el conglomerado de Neuquén y Plottier, 7 de cada 10 abuelos manejan un teléfono celular.

El Módulo de Acceso y Uso de Tecnologías de la Información, o MAUTIC 2017, arrojó que entre los neuquinos de 65 años en adelante, el 70,5 por ciento usa el celu con frecuencia. Eso implica que la mayoría de los abuelos del conglomerado son dueños de un teléfono móvil abonado a un servicio y saben manipularlo.

Además, la encuesta comprobó que el 44 por ciento de los neuquinos mayores de 65 años navega por internet desde algún tipo de dispositivo, o sea, cerca de la mitad de quienes nacieron a mediados del siglo pasado.

En cuanto a las computadoras, el 31,4 por ciento afirmó que las suele manejar; todo un logro para un sector que nació antes de que se fabricara la primera calculadora electrónica.

Es muy importante el acompañamiento. Natalia Toranzo. Asesora en uso responsable de nuevas tecnologías y referente de la ONG Conciencia en Red.

Como me dedico a esto, siempre observo, y en la calle veo mamás con carritos y adentro el nene con un celular en la mano, que va viendo algún video. No entiendo por qué se recurre a eso, lo usan como un nuevo tipo de chupete. Pero necesitamos replantearnos como adultos para qué lo hacemos. La idea es que los hijos aprendan del mundo real, y así los apartamos desde muy chicos.

Al ser un poco más grandes, piden usar la computadora o el celular, y ahí el consejo es no negarlo, no prohibir, sino restringir. Tenemos que pensar que hoy nacen rodeados por la tecnología y es muy difícil que no tengan acceso, pero hay que contarles de los peligros y estar cerca de ellos cuando usan internet.

Al margen de las consecuencias psicológicas, los chicos no tienen forma de resguardarse ante el ciberbullying (hostigamiento) o el grooming (acoso sexual), por una imagen que les llega o algún mensaje que tenga impacto negativo. Como padres, tenemos que pensar que ellos también van aprendiendo a manejarse en internet y ahí es muy importante nuestro acompañamiento.

