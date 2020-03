Uno de cada cuatro argentinos nunca hizo un chequeo de oídos

En la Argentina, 2 de cada 10 personas creen que tienen pérdida auditiva pero no se tratan. Esto se debe a que el 26% de los encuestados nunca verificó su audición, mientras que el 27% sólo lo hizo entre los 5 y los 10 años. La mayoría expresó no tenerlo como prioridad. ¿Qué hacen los argentinos cuando no escuchan?

Lejos de asistir a un profesional, la actitud que adopta la gran mayoría es pedirle al interlocutor que repita lo dicho, en tanto otros se disculpan por no haber escuchado y sólo unos pocos simplemente sonríen y asienten. Cuando se trata de comunicación mediada, la costumbre más frecuente es subir el volumen de los dispositivos, como la TV o la radio.

Según datos de la OMS, el 60% de los casos de pérdida de audición en niños se debe a causas prevenibles. En este sentido, es importante destacar que en la Argentina todo bebé recién nacido tiene derecho a que se estudie de forma temprana su capacidad auditiva y se le brinde tratamiento, si fuera necesario. Así lo establecen la Ley Nº 25415 de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia.

La empresa MED-EL, líder en soluciones auditivas, realizó una encuesta mundial para concientizar sobre esta problemática. Y los resultados dieron cuenta de una falta de concientización.

