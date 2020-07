Urcera: "Hay que volver sin hacer recortes"

Manu advirtió, en una entrevista con Mundo Sports, que si bien el automovilismo es un negocio, quienes lo practican, lo hacen por deporte. "Si bien con un achique en la programación , yo sería uno de los más beneficiados por el hecho de estar compitiendo en tres categorías y en un equipo con una muy buena puesta a punto que te permite hacer los tiempos en menos giros, no me gusta como deportista no tener la posibilidad de poder entrenar ni planificar las carreras. Ir y correr la final no es bueno para nadie", señaló.