Urge erradicar la violencia

Pasa que en nuestro país la política y el fútbol han generado desde hace décadas lazos comunes con la delincuencia. Este es el principal obstáculo para erradicar a los barras, tarea que llevó adelante y con éxito, en los 90 Inglaterra.

Esta realidad no es ajena a nuestra provincia, donde hace poco la Federal dio un golpe a una banda narco integrada por barras de Independiente de Neuquén. Además, investigaciones policiales lograron establecer vínculos entre punteros políticos y el narcomenudeo. No hay peor ciego que el que no quiere ver.