Va 8 años preso por matar al amigo y herir a su ex

La pena dictada es la mínima de la escala penal, que va de 8 a 35 años por el delito del que resultó responsable Soto: homicidio simple con lesiones graves agravadas por el vínculo.

La fiscalía había solicitado el martes una pena efectiva de 17 años de prisión, pero los jueces Carina Álvarez, Andrés Repetto y Martín Marcovesky se inclinaron por los 8 años considerando que Soto no tenía antecedentes y que no se pudo probar el daño prolongado en la ex por las lesiones sufridas. Por estas horas, la fiscalía analiza impugnar la decisión del Tribunal, por lo que deberá aguardar que estén los fundamentos del fallo.

El crimen ocurrió el 13 de noviembre de 2017 en una chacra de Senillosa. Soto fue hasta la casa de Moscoso y en el interior encontró a su ex teniendo relaciones sexuales con la víctima. El condenado le pegó con un martillo a la mujer en la cabeza y luego a Moscoso con una pala. Ella logró escapar de la casa y horas después Moscoso murió en el hospital.

“Comimos como a las 2, tomamos unas cervezas y como a las 6 y algo nos fuimos, pero llegué a la tranquera cuando me acordé de que me había dejado el celular. Ellos habían quedado afuera, pero no estaban. Entré, los escuché hablar en la pieza y cuando fui los encontré teniendo relaciones y ahí me saltó la chaveta”, expresó Soto en el juicio que se realizó en mayo y donde lo declararon culpable.