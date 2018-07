Va 8 años preso por violar y embarazar a la hija de su pareja

La pena fue dada a conocer ayer en una audiencia realizada en Junín de los Andes mediante videoconferencia con las ciudades de Zapala y Neuquén. El tribunal integrado por los jueces Liliana Deiub, Leandro Nieves y Daniel Gustavo Varessio entendió como “pertinente y razonable la pena solicitada por las partes”.

El fiscal Marcelo Jofré había pedido una pena de ocho años de cumplimiento efectivo a la que adhirió la defensora de los Derechos del Niños y el Adolescente Natalia Díaz.

Para determinar la pena, se contempló como atenuante que el acusado carece de antecedentes penales y que no registra otras causas en trámite.

ciudad judicial

Los abusos ocurrieron entre 2016 y 2017, cuando la niña tenía entre 10 y 11 años, en un paraje cercano a Aluminé y fueron denunciados por la familia, aunque la mamá no quería.

Durante el juicio, la mujer reconoció que denunció “porque las asistentes sociales se lo exigieron”. Además, la mamá de la víctima afirmó, con disgusto, que no estaba viviendo con el agresor sexual porque de lo contrario no podría quedarse con sus cuatro hijos y lo defendió en todo momento a su ex asegurando que la niña había sido violada por un hombre encapuchado y después por un supuesto novio, pero nunca reconociendo a su pareja como el agresor.

En los informes de cámara Gesell la pequeña contó el abuso, pero lo asume como una responsabilidad propia y dice: “Yo me entregué”. De ahí se desprende la trama cultural de fondo que tiene el caso.

La cámara Gesell y las pruebas circunstanciales ayudaron a condenar al trabajador de Corfone.

