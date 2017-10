Vaca Muerta también ofrece un modelo para replicar

Tan sólo en Neuquén YPF tiene dos facetas bien marcadas. Por un lado, es vanguardia en el desarrollo de no convencionales. Su experiencia en el área Loma Campana, en sociedad con Chevron muestra mejoras sucesivas en los costos por pozo. Hoy es casi tan competitiva como las principales operadoras del shale en Estados Unidos. Lo consiguió en un puñado de años, con un grupo de ingenieros jóvenes, innovadores y creativos. En perspectiva, mostraron que es posible el despegue de una formación riquísima en recursos, pero a la que todavía, en algunos sectores, están conociendo. Son la avanzada de un proceso inicial que abrió caminos y puso a la provincia en la mira de las grandes corporaciones petroleras.

La otra arista de YPF en la cuenca neuquina la muestra dando una pelea en sus campos maduros. Allí donde, en ocasiones, necesita de un precio del barril a unos 60 dólares para hacer redituable su ecuación de costos. Es en las áreas donde el hidrocarburo es más difícil de extraer. Producir con un barril de un precio inferior pone en tensión su ecuación de costos. Algunos de esos pozos se encuentran Rincón de los Sauces y su zona de influencia.

Hoy la apuesta de Gutiérrez es utilizar “el conocimiento tecnológico, pero también ese ímpetu y creatividad” que ha demostrado el personal de no convencionales para optimizar la extracción de convencionales, en un contexto de caída de precios del barril.

“No nos podemos olvidar que hay bastantes oportunidades en el convencional”, dijo Gutiérrez, la semana pasada en la Expo Oil & Gas 2017, luego de no escatimar elogios a la formación Vaca Muerta, como el grueso de los CEO de las principales operadoras del país que participaron de la muestra.

Parte de esa intención pasa también por la designación como vicepresidente ejecutivo de Upstream de Pablo Bizzotto, el neuquino considerado uno de los artífices del descenso abrupto de los costos de YPF en Vaca Muerta.

Gutiérrez fue explícito: “Lo que hacemos con Bizzotto es traer la experiencia de no convencionales a convencionales, capitalizar esa experiencia”, dijo en el mismo auditorio el presidente de la empresa, que sabe también que en la tecnología que se está desarrollando y se desarrollará en los próximos años se cifra buena parte del futuro de la empresa. El de Bizzotto fue el único nombre que dio ante el auditorio. “El no convencional es el futuro. Estamos todavía en el proceso de expansión, la explosión no ha llegado todavía, pero está cerca”, fijó postura sobre el principal activo de la petrolera en Neuquén.

“Vamos a anunciar un plan a 5 años”

“Estamos trabajando en un plan estratégico a cinco años. Lo vamos a anunciar en octubre”, señaló Gutiérrez durante la conferencia que dio en la Oil & Gas 2017. “Sí, también vamos a tener un nuevo CEO”, dijo como para calmar la ansiedad luego de la salida de la empresa de Ricardo Darré, el directivo que meses atrás visitó la provincia.

“Nuestra apuesta no se discute”

El CEO de Shell, Teófilo Lacroze, dijo en su paso por la Oil & Gas 2017 que está claro en todo el sector energético el tipo de prioridacad que impone la provincia para la empresa que dirige. “Nuestra apuesta a desarrollar Vaca Muerta hoy no se discute”, dijo Lacroze. “De los 7000 barriles diarios que producimos, 3000 salen de Vaca Muerta”, indicó.

Al marcar los desafíos que impone la formación de no convencionales, sostuvo que debería contemplarse “una reforma del régimen fiscal” que, según espera, “sea parte de la reforma impositiva” entre las provincias y la Nación. Consideró que hay que “seguir bajando costos y llevar los pozos que hoy salen unos u$s 8 millones a u$s 6 millones”. Y también solucionar el tema de los “bloqueos”, gremiales y de comunidades, que provocan tiempos muertos y pérdidas en las perforaciones.