¡Vale doble! Finde redondo para el básquet nacional

De impacto mundial

La decisión se tomó luego de que los dirigentes de la FIBA se reunieran en Mies (Suiza) para determinar cuáles serían los anfitriones posteriores a China 2019. Allí los países rioplatenses se presentaron en conjunto para la Copa del Mundo de Básquet en 2023 pero la decisión del organismo internacional se inclinó por la candidatura de Japón-Indonesia-Filipinas. La FIBA también valoró la propuesta Argentina-Uruguay y anunció que sería la única candidatura para la competencia en 2027.

La noticia fue vista con buenos ojos en el ambiente basquetbolístico argentino, y el presidente de la CABB, Federico Subsielles, no escondió su satisfacción: “Es inspiradora y brillante la decisión de permitir que Asia siga desarrollando el básquetbol y, a la vez, otorgarle a Sudamérica la posibilidad de organizar el Mundial de 2027”.De cara al futuro, Subsielles aseguró: “Trabajaremos con ambos Gobiernos para adaptar los documentos para 2027 y venir a buscar la ratificación en junio. Tendremos 10 años para trabajar y mejorar nuestro proyecto y nuestra infraestructura”.

¿Neuquén puede soñar?

En cuanto a los estadios argentinos, el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, el Orfeo Superdomo de Córdoba, el estadio de la Villa Deportiva del Parque General San Martín de Mendoza y el Parque Roca de Buenos Aires pican en punta. Pero no hay que descartar al Ruca Che neuquino después de la gran imagen que dejó en el Campeonato Argentino que organizó este mismo año.

Manu, otra vez decisivo

Emanuel Ginóbili parece no tener fecha de vencimiento. Ayer convirtió el triple con el que San Antonio Spurs venció a Boston Celtics por 105-102 a cinco segundos del final. Con esta victoria el equipo del bahiense se acomodó en el tercer puesto de la Conferencia Oeste de la NBA. A los 40 años, Manu Ginobili sigue intacto en su rendimiento. El sueño imposible: que llegue al Mundial 2027.

David Carlín a LMN: “Es un logro grande”

No disimula su asombro por la medida de la FIBA que ubica a Argentina como posible sede del Mundial de Básquet 2027. “Me parece extraordinaria la posibilidad”, indica el conocido relator David Carlín a LM Neuquén. Es, para el periodista de TyC Sports, “el resultado de un gran trabajo de la Confederación Argentina de Básquetbol liderada por Susbielles, un logro grande”. Y agrega que si bien la presentación de Argentina y Uruguay se planteó para el 2023, era difícil competir con la candidatura Japón-Indonesia-Filipinas porque son países que presentan “un gran mercado para la expansión económica del básquetbol”. Respecto de las cuestiones a resolver para que el Mundial sea en el país, expresó: “Haría falta algún detalle del que nos vamos a dar cuenta sobre el principio de 2018”. Por su parte, sobre el gran presente de Manu en la NBA, sostuvo: “Lo de Ginóbili es impactante. El buen rendimiento del bahiense es una suma de varios factores. Por un lado, es un deportista ejemplar en cuanto a su comportamiento y, por otro, es un jugador que no ha sufrido grandes lesiones en su carrera. Si bien Manu aún no habló de su retiro, probablemente todo depende de dos factores: hasta dónde pueda y, en segundo lugar, hasta dónde quiera seguir”.