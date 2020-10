Valentino Rossi dio positivo de coronavirus

"Desafortunadamente, esta mañana me desperté y no me encontraba bien. Me dolían los huesos y tenía un poco de fiebre, así que llamé inmediatamente al médico, que me hizo dos test. El resultado del 'test PCR rápido' fue negativo, igual que el test al que me sometí el martes. Pero el segundo, cuyo resultado me fue enviado a las 16:00 de esta tarde, fue desafortunadamente positivo", manifestó Rossi en primera instancia.