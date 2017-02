Valeria juega en las redes

La ex concejal Neculqueo seduce con su carrera de modelo.

Neuquén.- Aunque su salto de la política al modelaje parece casi abismal, en realidad a Valeria Neculqueo hace años que le gustan ambas profesiones. Durante sus épocas de estudiante universitaria era promotora de TC y hacía teatro. Hoy radicada en Buenos Aires, la ex concejal disfruta de su trabajo como abogada, pero se siente totalmente libre frente a una cámara fotográfica.

Desde que concluyó su mandato en el Concejo Deliberante neuquino decidió mudarse a la capital para acompañar a su marido, que es piloto de avión. Pero al llegar a la gran ciudad sintió la falta de amigas y no dudó en postularse para ingresar a una agencia de modelos con ansias de cumplir su viejo sueño, y también de hacerse amigas.

Desde el 2015 hasta la fecha comparte sus días entre expedientes judiciales y producciones fotográficas. Fue la cara de una marca de mallas en un desfile en el programa televisivo Morfi, que se emite por Telefe y conduce Gerardo Rozín; hizo varias producciones de fotos y hasta rechazó una oferta de una flamante marca de ropa interior porque le pareció “demasiado hot” para lo que ella quiere mostrar.

“No soy una mujer mediática, no quiero ser famosa. Lo mío va por otro lado. Me interesa hacer producciones lindas, porque lo lindo la gente lo va a mirar, pero también que dejen un mensaje”, explicó la ex concejal, quien a los dos años de su mandato abandonó el bloque de su jefe político, el intendente Horacio Quiroga, en desacuerdo con la posibilidad de lotear la Isla 132.

Tras cumplir su mandato, esta mujer de 37 años dejó las ordenanzas por otra pasión como son el modelaje y las producciones fotográficas. Y para ello tiene varios proyectos.

Mostrar lo de su tierra

Desde hace un tiempo trabaja en una idea muy especial junto al fotógrafo Juan Jauregui. Con él ha realizado una producción en Villa El Chocón, donde exhibe ropa y artesanías mapuches.

La idea es llevar esas producciones fotográficas a la ciudad norteamericana de Nueva York. “Queremos presentar el trabajo obrero en la cuna de la moda. Mostrar lo autóctono, lo de nuestra tierra. Y que mañana venga un holandés que quiera ese poncho que hizo una mujer de Varvarco, por ejemplo”, contó entusiasmada Valeria.

De tacos altos, minishort de animal print y musculosa, la abogada y modelo neuquina aseguró a LM Neuquén que el “mundo se está volcando mucho por la moda folk de volver a las raíces”. Incluso admitió que piensa que muchas producciones donde la eligieron, entre cientos de mujeres hermosas, le jugaron muy a favor sus rasgos mapuches.

Desde que dejó el legislativo muchos neuquinos la siguen por las redes sociales, para ver sus producciones en trajes de baño, vestidos mapuches y otras veces haciendo deportes.

Valeria cuida su cuerpo, come sano, hace ejercicio todos los días pero también se ocupa de las tareas domésticas de su casa. Sin imaginar dejar su trabajo como asesora legal, el modelaje la hace sentir “en libertad absoluta”.

Neculqueo ve la ciudad muy gris

Valeria ocupó una banca en el Concejo en el período 2011-2015 en representación de Nuevo Compromiso Neuquino. Alejada de la política local, la modelo consideró que “la ciudad está muy gris y falta cuidar el medioambiente”, en contra de la explosión inmobiliaria que impulsa Horacio “Pechi” Quiroga.

Actualmente es asesora legal en distintas instituciones de Buenos Aires.