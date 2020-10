Valtteri Bottas se despidió de la pelea por la corona de la Fórmula 1

"Es decepcionante, por supuesto, muy decepcionante, y una de esas cosas por las que no puedes hacer nada. Obviamente tuve el encierro antes de eso. Creo que todavía tenía todas las posibilidades de ganar porque eso me hizo comprometerme a hacer dos paradas bastante pronto, y creo que hacer dos paradas al final fue la mejor estrategia. Sabía que había todo por lo que jugar, incluso después de ese encierro en la llovizna. Entonces lo del motor, no podía creerlo”, manifestó Bottas después de la cita en Nürburgring.