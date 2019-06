¿Cómo se define la lista que encabeza?

No nos gusta decir que somos una colectora, somos un partido propio, con peronistas y kirchneristas.De lo contrario, le íbamos a ofrecer como PJ una derrota a Cristina a un mes de las elecciones, saliendo terceros o cuatros. Además, el MPN tiene sus raíces peronistas.

¿Cómo toma el PJ esta decisión?

No sé cómo lo tomaron los que hoy conducen el partido, pero sé que se dialoga permanentemente, quiero ser medido en las palabras…

¿Podría bajarse el candidato a intendente del PJ?

Se puede hacer un frente, pero hoy no puedo decir mucho más.

¿Qué expectativas electorales tienen?

Vamos a ser la sorpresa de estas elecciones, estamos convencidos, lo vemos en la calle. Que nos estén acompañando peronistas quiere decir que vamos a ser garantía de que el gobierno de Gaido va a tener una perspectiva de justicia social.

De resultar electo, ¿qué proyectos piensa presentar en el Concejo Deliberante?

En este tiempo impulsé proyectos de ley sobre temáticas en las que vengo trabajando a nivel provincial en todo lo que tiene que ver con la diversidad. Y en la ciudad vamos a presentar un proyecto para la plaza de las banderas en algo que no le cambia la vida a nadie pero que tiene que ver con que flameen no solo la bandera argentina sino también la de Neuquén, la de la ciudad, la de los pueblos originarios y la de la diversidad, las banderas que representan a la sociedad.

Vamos a hacer garantía de que no se va a legislar en contra del pueblo. Nunca votaremos una ordenanza que suba la edad de los trabajadores municipales porque hay responsables que desfinanciaron la caja. Nunca nos van a encontrar levantándonos en una sesión donde se designa a Estela de Carlotto huésped de honor. Es simbólico pero tiene que ver con el compromiso y nuestras convicciones. Y el implementar políticas públicas en cada una de las áreas, no hay políticas para la mujer, por ejemplo. Lo mismo que tenemos en la provincia lo vamos a llevar a la ciudad.

¿Y en cuanto a los barrios y sus problemáticas?

Queremos un desarrollo armónico, que es estar de acuerdo con el desarrollo, queremos que el centro esté lindo, pero a Pechi le pasa lo que les ocurre a los que están en un proceso de mucho desgaste, por eso planteamos que están bien las obras del centro pero no se puede descuidar tanto lo otro. Yo vivo en el barrio más postergado de Neuquén (Nueva Esperanza) y también hay otros como Valentina Norte Rural que no tienen incorporado en el presupuesto ni un solo peso por cuarto año consecutivo. Tampoco hay temas tan técnicos de los que no se pueda hablar, yo tengo sentido común: el transporte público es una porquería y hubo un tiempo en que muchas empresas competían y algunas brindaban un mejor servicio que otras. Hoy es el más caro del país y totalmente deficiente. Voy a ser el concejal que va a seguir viviendo en la meseta, atendiendo mi teléfono y llevando a mis hijos a la escuela pública. No voy a cambiar eso.

Razones para ir con el MPN

“Con Darío Martínez era otro el panorama: nos ofrecía cierta cantidad de votos para competir y hasta para poder ganarle a Cambiemos, pero él está totalmente decidido a ir por la senaduría. Como candidato a intendente, nos ofrecía en su momento una cierta cantidad de votos, pero no se dio. Por eso transitamos este camino con un candidato extrapartidario”, explicó Susana Llambí, segunda en la lista de candidatos a concejales del MIC, que encabeza Urrutia.

