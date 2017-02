"Vamos por todos los cargos este año"

Francisco Carnese

carnesef@lmneuquen.com.ar

Las disputas internas dentro del peronismo neuquino se acrecientan cada vez más, con fuertes cuestionamientos a la conducción de este espacio político en los últimos años. Fabricio Torrealday, presidente del Congreso del Partido Justicialista (PJ), ratificó que su sector, vinculado a la pata sindical e identificado con la agrupación Lealtad y Unión, intentará quedarse con las candidaturas que este año se pondrán en juego, tanto en el plano electivo como partidario. “Buscaremos quedarnos con las postulaciones a concejal de Neuquén Capital, a diputados nacionales y a autoridades del PJ”, señaló el dirigente peronista.

Parrilli ha tenido al peronismo inmovilizado, con puertas cerradas, sin debate ni discusión”.

¿Usted va a ser candidato?

Es muy posible que tanto Sergio Rodríguez como yo lo seamos.

¿Se presentará para la ciudad?

Voy a ir para el cargo que definan los compañeros. Obviamente al haber estado en cargos Ejecutivos tengo una impronta municipal, pero eso no quita que pueda disputar otros cargos, como el del diputado nacional. Vamos a poner un candidato enfrente de Darío Martínez, que es el que ya puso el parrillismo.

¿Qué le cuestionan a Parrilli?

En estos 12 años que condujo el partido, tanto Oscar y ahora también su hermana Nanci, no hay un solo número positivo que diga que se condujo como corresponde. Se perdieron diputados provinciales, intendencias y concejales; ni hablar de la merma en la cantidad de afiliados. El parrillismo ha tenido al peronismo inmovilizado, con puertas cerradas, sin dar discusión y subsumiéndolo dentro el kirchnerismo, cuando el peronismo debería englobar al kirchnerismo, porque también son peronistas las organizaciones sindicales y sociales. Además, no se ha hecho una autocrítica de por qué perdimos el gobierno nacional, siempre la culpa en este caso la tienen los de afuera con esa actitud soberbia que conocemos. De Cristina hay cosas que defendemos, pero nos oponemos a otras como esto de estar conmigo o ser antipatria. Eso lo tuvo el parrillismo acá y por esa razón estamos como estamos. Centenario fue el único lugar en el que ganamos las últimas elecciones, y fuimos por la Lista 2, no por el Frente para la Victoria.

¿Cimolai es un dirigente de la agrupación que integra?

No, el es hombre de Bertoldi, tenemos coincidencias pero no militamos en el mismo espacio.

¿Con quién se referencian a nivel nacional?

No tenemos una fuerte referencia, pero sí nos identificamos con los sindicatos y las organizaciones gremiales. Coincidimos en que en el peronismo tiene que haber una profunda transformación. El kirchnerismo debe ser una fuerza que tiene que estar dentro del peronismo. Hay que volver a enamorar al afiliado y al ciudadano común haciendo saber que podemos hacer mucho mejor las cosas de cómo las está haciendo Macri. Él es nuestro adversario, ya que significa ajuste, inflación, precarización de las condiciones laborales, el gobernar sólo para los empresarios y las clases acomodadas. Él y sus políticas son nuestro verdadero adversario. Estamos en la vereda de enfrente de eso, como también del parrillismo y del proceder interno que ha tenido.

¿Cómo visualiza al peronismo en este año electoral?

Debemos iniciar un profundo debate y terminar con la dedocracia, que es lo que ocurrió en este tiempo. Hoy, el compañero Darío Martínez es designado candidato para las PASO, un buen sistema de elección, pero él ya fue candidato en tres oportunidades (dos como diputado y una como concejal) y fue elegido sin internas y por el dedo de Parrilli. Esto es lo que tenemos que cambiar. Todas las candidaturas se deben elegir por internas, junto con una discusión de los estamentos partidarios del peronismo.

Ustedes cuestionaron el modo en que se llamó a internas para este año….

Sí, porque fue otra aberración. Nanci Parrilli desconoce los procedimientos electorales o actúa con demasiada picardía. Ellos pretenden convocar a una interna para el 21 de mayo, que de manera oficial todavía no se hizo, y hacer votar en la elección de candidatos peronistas a otros partidos. Si siguen manteniendo esta postura obtusa vamos a poner esta situación en conocimiento del Consejo Nacional del PJ y si hay que judicializar la elección lo haremos.