Vandalismo: adolescentes se pasean por las calles con un punzón para romper cubiertas

"Me dio una bronca, porque los chicos pasan y como si nada, con un punzón pincharon una cubierta y no sirve más. Cada repuesto sale como 1.500 pesos y esa no tenía ni 3 mil kilómetros de uso", se lamentó ante LM Neuquén Claudio, vecino de Maronese II.

Dijo que si bien el barrio suele ser "bastante tranquilo" hubo algunos episodios de violencia que hizo que colocara un par de cámaras. "Una vez, a una chica la arrastraron por la calle para robarle", recordó.

Según las imágenes, el hecho fue a las 3:30, en calle Río Caleufú y Avenida Huilén, y cuando avisó a la comisaría 21 de Melipal, los efectivos le dijeron, sin precisar el lugar, que hace un tiempo hicieron lo mismo en toda una cuadra con a unos 30 vehículos.

"No pregunté a los de las cuadras siguientes, antes no había problemas con dejar el auto afuera. Ahora, no es nada alentador", agregó.