Varios pilotos de EE.UU. aseguran que vieron ovnis

En otro caso, ocurrido a fines de 2014, un piloto de Super Hornet estuvo a punto de colisionar con uno de esos ovnis y se presentó un informe oficial de contratiempo.

Algunos de los incidentes quedaron registrados en video, incluso uno tomado por la cámara de un avión a comienzos de 2015 que muestra un objeto que vuela a gran velocidad sobre las olas del mar mientras los pilotos se preguntan qué están viendo. “Guau, ¿qué es eso, amigo? ¡Mira cómo vuela!”, exclamó el piloto.

Nadie del Departamento de Defensa dice que los objetos eran extraterrestres, y los expertos destacan que los incidentes de ese tipo, en general, tienen una explicación de origen terrestre. Graves y otros cuatro pilotos de la Marina, quienes ratificaron haber visto estos objetos en 2014 y 2015 durante maniobras de adiestramiento desde Virginia hasta Florida después de despegar del portaaviones USS Theodore Roosevelt, no emiten opinión sobre su origen.

Rastro: Los ovnis no tenían motores ni dejaban radiación infrarroja del humo de escape.

Por su parte, la Marina emitió una nueva orientación clasificada sobre la forma de informar lo que las fuerzas armadas denominan fenómenos aéreos no explicados u objetos voladores no identificados. El portavoz de la fuerza, Joseph Gradisher, aclaró que la nueva orientación era una actualización de las instrucciones que se dieron a la flota en 2015, después de los incidentes del Roosevelt. “Hay una serie de informes distintos. En algunos casos podría tratarse de drones comerciales pero en otros, no sabemos quién está haciendo eso, no tenemos suficientes datos para rastrearlo. Por lo tanto, la intención del mensaje a la flota es brindar orientación actualizada sobre los procedimientos para informar intrusiones sospechosas en nuestro espacio aéreo”, declaró.

Altura: Los objetos sospechosos podían llegar hasta los 9000 metros de altura.

Los avistamientos fueron informados al Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales del Pentágono, que analizó los datos de radar, las imágenes de video y los relatos de los altos oficiales. El programa se inició en 2007 y fue cancelado en 2012, cuando se acabó el dinero. Hace poco, la Marina aseguró que actualmente investiga informes militares sobre ovnis. Se cree que el programa continuó de otra manera.

Lo tenía, no era un blanco falso. Pero, a pesar de estar abajo de él, no pude detectarlo visualmente”, dijo Danny Accoin, Teniente

Hallaron materia extraterrestre

Un grupo de científicos encontró materia orgánica procedente de fuera de la Tierra, preservada en una capa delgada de una roca sedimentaria de hace 3300 millones de años, en Sudáfrica.

Este material orgánico extraterrestre está asociado con nanopartículas de espinela de ferrita enriquecidas en níquel y cromo, lo que sugiere que hubo una lluvia de micrometeoritos durante el periodo Arcaico Inicial sobre nuestro planeta.