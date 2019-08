Vecinos de Añelo volverán a las rutas en reclamo de seguridad vial

Esta tarde, sin embargo, tras no haber sido recibidos por el intendente Darío Diaz, decidieron en asamblea volver a realizar los cortes desde las 5 de la mañana. Aseguran que no se cumplieron los plazos prometidos por el jefe comunal para la realización de diversas obras en pos de la seguridad vial de la ciudad. "La gente lo que quiere es que el intendente los reciba y les dé una buena respuesta. Hoy no fue muy buena la atención de él hacia nosotros", expresó Nanci en contacto con LU5.